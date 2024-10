Gaeta.it - La mostra “Vertigini all’imbrunire”: un viaggio nell’arte di Claudio Di Carlo ai Musei Civici di Pesaro

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arte contemporanea si prepara a vivere un’importante occasione neidi, dove prenderà il via lapersonale diDiintitolata “”. Curata da Lorenzo Canova e Francesca Pietracci, laè parte integrante del programma dicome Capitale Italiana della Cultura 2023. Inaugurata sabato 2 novembre alle ore 18:00 nella Project Room di Palazzo Mosca, l’esposizione si propone di offrire una sintesi del lavoro dell’artista, spaziando dal 2007 al 2024 e portando alla luce temi profondi legati alla sua esperienza personale e professionale. Un percorso artistico tra passato e presente “” si configura come unattraverso le opere diDi, a partire dall’opera che l’artista aveva donato anel 2018, “Già la luna è in mezzo al mare”.