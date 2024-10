Quotidiano.net - La mente del 7 ottobre. Il macellaio di Gaza, sua l’idea dei tunnel

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il nemico palestinese di Israele più implacabile dai tempi di Yasser Arafat". Questo, secondo un analista della radio militare, il significato della leadership di Yahya Sinwar nello sviluppo del conflitto israelo-palestinese. Nessun singolo leader palestinese può essergli comparato: né per la capacità formidabile di elettrizzare le masse, né per la capacità di definire una strategia di lungo termine e di creare aimmense infrastrutture sotterranee senza eguali al mondo, né per la sua estrema duttilità che gli ha consentito di ’addormentare’ per anni Benjamin Netanyahu. Ma in definitiva – affermano i servizi israeliani – ha commesso anche gravi errori di calcolo che hanno trascinato la gente diin condizioni taldisperate dall’essere ormai associate alla storica ‘Nakba’, la ‘Catastrofe’ del 1948.