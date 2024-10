La Meloni conferma 65 miliardi per la sanità

La Meloni conferma 6,5 miliardi per la sanità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il premier spegne le polemiche sui numeri: previsti 2,37 miliardi in più nel 2025 e altri 4,12 nel 2026. Le risorse serviranno ad assumere medici e a detassare le buste paga. Protestano le associazioni dei sanitari: dateci subito la maggior parte dei fondi. Il presidente dei privati, Gabriele Pelissero: «Sistema in difficoltà, ma noi facciamo sempre formazione». Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - La Meloni conferma 6,5 miliardi per la sanità Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il premier spegne le polemiche sui numeri: previsti 2,37in più nel 2025 e altri 4,12 nel 2026. Le risorse serviranno ad assumere medici e a detassare le buste paga. Protestano le associazioni dei sanitari: dateci subito la maggior parte dei fondi. Il presidente dei privati, Gabriele Pelissero: «Sistema in difficoltà, ma noi facciamo sempre formazione». Lo speciale contiene due articoli.

Meloni sui social : “Falsità sulla sanità - più 6 miliardi in due anni”. Cartabellotta (Gimbe) gli risponde : “È lei che confonde - ecco i veri dati” - . Sempre sui social a riassumere i numeri è Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia del Pd. In attesa del testo della manovra, stando al Dpb i numeri sono: + 0,86 miliardi di euro nel 2025 ; + 3,1 miliardi nel 2026; + 0,17 miliardi nel 2027?. Lo scrive sui social, mentre si prepara ai vertici di Bruxelles con gli altri leader europei. (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni smonta le fake news della sinistra (e dei medici) : “Alla Sanità 6 miliardi in più in 2 anni” - Abbiamo dato i soldi alle forze dell’ordine per gli straordinari e abbiamo dato i soldi per i contratti della pubblica amministrazione”, ha dichiarato ieri il vicepremier Antonio Tajani al termine dell’incontro dei leader di maggioranza in albergo a Bruxelles. Meloni smonta le bugie sulla sanità, Tajani le fa eco “Ci sono più soldi dell’anno scorso, c’è il Patto di stabilità. (Secoloditalia.it)

Manovra - Meloni : “Falsità su risorse a sanità - +6 - 4 miliardi in 2 anni” - Il resto sono mistificazioni“. . Così la premier Giorgia Meloni sui social. Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). (Lapresse.it)