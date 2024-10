La canzone d’autore secondo Paolo Talanca può rispecchiare ancora la realtà (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Alla canzone in generale, oltreché a quella d’autore, nel corso del Novecento è spettata la sorte del fumetto: è stata cioè sempre considerata un’arte minore, sorella sfortunata della poesia e della musica classica. Invece è un linguaggio differente e autonomo, che anche in Italia ha raggiunto vette artistiche altissime”. Paolo Talanca, critico musicale, docente, nonché blogger del fattoquotidiano.it, è l’autore di Musica e parole – Breve storia della canzone d’autore in Italia, saggio sulla musica d’autore, forma d’arte autonoma, a metà tra la poesia e la cronaca, capace di emozionare e far riflettere. Nonostante sia stata a lungo considerata un’arte minore, Talanca si fa paladino della canzone d’autore, “espressione autentica di una realtà complessa, capace di mescolare poetica e realismo. Ilfattoquotidiano.it - La canzone d’autore secondo Paolo Talanca può rispecchiare ancora la realtà Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Allain generale, oltreché a quella, nel corso del Novecento è spettata la sorte del fumetto: è stata cioè sempre considerata un’arte minore, sorella sfortunata della poesia e della musica classica. Invece è un linguaggio differente e autonomo, che anche in Italia ha raggiunto vette artistiche altissime”., critico musicale, docente, nonché blogger del fattoquotidiano.it, è l’autore di Musica e parole – Breve storia dellain Italia, saggio sulla musica, forma d’arte autonoma, a metà tra la poesia e la cronaca, capace di emozionare e far riflettere. Nonostante sia stata a lungo considerata un’arte minore,si fa paladino della, “espressione autentica di unacomplessa, capace di mescolare poetica e realismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Daniele Silvestri diventa prof di ‘Canzone d’autore’ - Daniele Silvestri sarà docente per la sezione “Canzone d’autore “nel Laboratorio di alta Formazione Artistica della Regione Lazio presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, a Roma, un nuovo percorso dedicato a cantautori, interpreti, autori e produttori. Nel corso, che sarà gratuito con ammissione tramite bando, Silvestri affiancherà 35 ragazzi dai 16 ai 29 anni, che potranno così ... (Lapresse.it)

”Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia” - il nuovo libro di Paolo Talanca legato ai 50 anni del Premio Tenco - 00, in Viale Parco del Celio sulla suggestiva terrazza che dà sul Colosseo, in apertura del concerto di Piji. Tra le sue pubblicazioni: Il canone dei cantautori italiani (Carabba, 2017) e, su Francesco Guccini, Fra la via Emilia e il West (Hoepli, 2019). Dall’Ottocento a oggi, dalla canzone napoletana alla trap, passando per De André, Guccini, De Gregori, Battiato e tutti gli altri, per ogni ... (Metropolitanmagazine.it)