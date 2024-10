Kvaratskhelia, gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rinnovo di Kvaratskhelia è lontano, la cessione in estate invece è sempre più probabile. Scrive Tuttomercatoweb: Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perdere Khvicha Kvaratskhelia nel corso della prossima estate. I contatti per il rinnovo vanno avanti da oltre un anno ma non c’è ancora un accordo. Da una parte c’era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un’idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all’anno per un quinquennale. Nell’ultimo summit però c’è stato il gelo, perché la richiesta del padre e dell’agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni, come fosse Lautaro Martinez. Cifre che non verranno corrisposte dal Napoli che ha già a libro paga – almeno per un po’ – Victor Osimhen, pur ceduto in prestito al Galatasaray. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildiè lontano, la cessione ininvece è sempre più probabile. Scrive Tuttomercatoweb: Ilstadidi perdere Khvichanel corso della prossima. I contatti per ilvanno avanti da oltre un anno ma non c’è ancora un accordo. Da una parte c’era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un’idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all’anno per un quinquennale. Nell’ultimo summit però c’è stato il, perché la richiesta del padre e dell’agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni, come fosse Lautaro Martinez. Cifre che non verranno corrisposte dalche ha già a libro paga – almeno per un po’ – Victor Osimhen, pur ceduto in prestito al Galatasaray.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli - la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate - Il club partenopeo valuta la cessione di Kvaratskhelia, mentre si prepara a cercare un sostituto di valore a un costo inferiore. . Nonostante i contatti per il rinnovo siano in corso da oltre un anno, la trattativa sembra essere in stallo. La scadenza del contratto attuale del calciatore rappresenta un’opportunità cruciale per il Napoli: se Kvaratskhelia decidesse di non rinnovare, il club ... (Napolipiu.com)

Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia : Attenzione al Patatrac - L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha lanciato l’allerta durante un’intervista a Radio Marte, sottolineando la necessità di gestire la situazione con cautela. Kvara in panchina nelle prossime gare? La gestione del gruppo da parte di Conte è molto buona, a lungo andare Neres può insidiare la posizione del georgiano o di Politano perché ha dimostrato di avere qualità ... (Napolipiu.com)

Iannicelli spara : “Rinnovo bloccato - chi vi dice che David Neres non sia l’erede di Kvaratskhelia?” - Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli continua a destare preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La prossima settimana potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti del rinnovo di Kvaratskhelia e per il futuro del Napoli. com. L’ipotesi di Iannicelli è che, nel caso in cui il Napoli decidesse di cedere Kvaratskhelia, la vendita potrebbe avvenire a condizioni vantaggiose e ... (Napolipiu.com)