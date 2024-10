Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro lae la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti.deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nel Lazio al via il progetto pilota contro il bullismo nelle scuole - Presentato presso la sede del Consiglio regionale del Lazio il progetto “Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla scuola”. L'iniziativa, promossa dalla Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, vede la collaborazione della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con il patrocinio del Consiglio regionale. (Orizzontescuola.it)

Scuola - Regione Lazio presenta progetto contro il bullismo - Aurigemma ha rimarcato la necessità di contrastare atteggiamenti che “possono portare ad atti inconsueti come quello di alcuni giorni fa, dove abbiamo visto un ragazzo del nord Italia che si è suicidato proprio perché era vittima di bullismo. Noi vogliamo contrastare questo fenomeno – ha detto Aurigemma – però per farlo non sono sufficienti i soliti programmi ma bisogna scendere sul campo di ... (Lapresse.it)

Controlli della Questura di Latina : scoperti braccianti irregolari e violazioni in ambito lavorativo - Accertamenti sulla regolarità dei lavoratori Nell’ambito di un’operazione volta a monitorare il settore agricolo, la squadra mobile della Questura di Latina ha effettuato accertamenti mirati presso un fondo agricolo della provincia. Le violazioni rilevate non solo compromettono la sicurezza dei lavoratori, ma possono anche esporre le aziende a pesanti sanzioni economiche e legali. (Gaeta.it)