Incidente causato da perdita di gasolio: sei motociclisti feriti, una in codice rosso (Di venerdì 18 ottobre 2024) OSTUNI - Una perdita di gasolio poteva avere conseguenze gravissime. Sei motociclisti sono caduti rovinosamente a causa del'asfalto viscido, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Martina Franca. L'Incidente si è verificato in contrada Fumarola, a circa sei chilometri dalla Città Bianca Brindisireport.it - Incidente causato da perdita di gasolio: sei motociclisti feriti, una in codice rosso Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) OSTUNI - Unadipoteva avere conseguenze gravissime. Seisono caduti rovinosamente a causa del'asfalto viscido, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Martina Franca. L'si è verificato in contrada Fumarola, a circa sei chilometri dalla Città Bianca

