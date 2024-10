Inaugurata una nuova scuola primaria ad Ambohimitombo: un segno di speranza per il Madagascar (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 15 ottobre 2023 segna una data storica per Ambohimitombo, un piccolo villaggio del Madagascar, grazie all’inaugurazione di tre nuove aule di una scuola primaria, frutto di un imponente progetto di solidarietà orchestrato da Africa Mission Cattedrale di Avezzano. Questo significativo evento rappresenta un concreto passo avanti per l’accesso all’istruzione dei bambini locali, che da tempo si trovano in una situazione di grande difficoltà a causa della mancanza di strutture scolastiche adeguate. Con l’apertura di queste aule, 62 bambini hanno già iniziato le loro lezioni, assaporando per la prima volta il diritto all’istruzione. Obiettivi del progetto scolastico Il progetto voluto da Africa Mission è nato per colmare un vuoto educativo nella comunità di Ambohimitombo. Gaeta.it - Inaugurata una nuova scuola primaria ad Ambohimitombo: un segno di speranza per il Madagascar Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 15 ottobre 2023 segna una data storica per, un piccolo villaggio del, grazie all’inaugurazione di tre nuove aule di una, frutto di un imponente progetto di solidarietà orchestrato da Africa Mission Cattedrale di Avezzano. Questo significativo evento rappresenta un concreto passo avanti per l’accesso all’istruzione dei bambini locali, che da tempo si trovano in una situazione di grande difficoltà a causa della mancanza di strutture scolastiche adeguate. Con l’apertura di queste aule, 62 bambini hanno già iniziato le loro lezioni, assaporando per la prima volta il diritto all’istruzione. Obiettivi del progetto scolastico Il progetto voluto da Africa Mission è nato per colmare un vuoto educativo nella comunità di

