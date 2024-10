In carcere con 800 grammi di droga nella panciera: agente arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNascosti in una sorta di panciera un agente della polizia penitenziaria ha tentato di introdurre nel carcere dove prestava servizio ben 800 grammi di hashish ma è stato scoperto e arrestato dai suoi colleghi.  È successo qualche giorno fa nella casa circondariale di Secondigliano, a Napoli. Dopo l’arresto il poliziotto è stato trasferito nel carcere militare casertano di Santa Maria Capua Vetere.     “Ci congratuliamo con i nostri colleghi della penitenziaria per l’ arresto dell’agente infedele”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, per i quali fatti del genere “non dovrebbero mai accadere: chi si rende protagonista di questi episodi deve essere prontamente intercettato e allontanato, perché non degno di indossare la nostra uniforme”. Anteprima24.it - In carcere con 800 grammi di droga nella panciera: agente arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNascosti in una sorta diundella polizia penitenziaria ha tentato di introdurre neldove prestava servizio ben 800di hashish ma è stato scoperto edai suoi colleghi.  È successo qualche giorno facasa circondariale di Secondigliano, a Napoli. Dopo l’arresto il poliziotto è stato trasferito nelmilitare casertano di Santa Maria Capua Vetere.     “Ci congratuliamo con i nostri colleghi della penitenziaria per l’ arresto dell’infedele”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, per i quali fatti del genere “non dovrebbero mai accadere: chi si rende protagonista di questi episodi deve essere prontamente intercettato e allontanato, perché non degno di indossare la nostra uniforme”.

