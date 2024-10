Facta.news - Il viaggio di Samantha Cristoforetti nello spazio non è stato una messinscena

Leggi tutta la notizia su Facta.news

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 16 luglio 2024 èpubblicato su TikTok un video in cui si vede l’arrivo di una capsula spaziale su di una nave, nel mezzo del mare. Dalla capsula esce una persona vestita da astronauta, aiutata sia dall’equipaggio a bordo dalle mani, sia da una persona all’interno della navicella. Si tratterebbe, come si legge in sovraimpressione al video, del rientro sulla terra «“dallo”» di, «nella sua capsula monoposto». Ma allora, continua il post, «di chi sono le mani che la spingono all’uscita? ragazzi è tutto spettacolo..sono attori», alludendo al fatto che si sarebbe trattato di una. Il video è presentato al di fuori del suo contesto originario, e veicola una notizia falsa.