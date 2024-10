Lortica.it - Il Tesoro di Papa Silvestro II

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Salve Gerardo, che fai qui in Campo Marzio!?” domandai alla persona che sapevo sarebbe poi diventata. E lui rispose: “Veni huc cum amico ut inveniamus thesaurum Augusti!” “Parla come sai, Gerberto d’Aurillac!” lo invitai, e lui proseguì: “Sono dodici ore che scaviamo qui e siamo sudati come due muli. Vieni con noi al ristorante, ti ospitiamo!” “Grazie, avevo proprio fame!” risposi. Gerberto era minuto, ma con un’incredibile capacità di iniziativa. I suoi occhi vispi, degni di un commerciante genovese, non disdegnavano la fatica per trovare il. Entrammo in un ristorante sorvegliato da armati all’ingresso. Ci fecero accomodare su soffici poltrone a un tavolo apparecchiato con posate d’argento placcato. Ordinammo spaghetti all’astice, aragosta brasata al vino bianco e un San Gimignano del ’96. Per finire, ci portarono sorbetto e limoncello.