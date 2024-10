Universalmovies.it - Il Signore degli Anelli: altri film in arrivo dalla celebre saga

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lalegata al romanzo Ilsembra avere in serbo per gli appassionati ben duein live action per il prossimo futuro. Con la serie tv Glidel Potere in attesa di ottenere il rinnovo per una terza stagione (qui la recensione della seconda stagione), l’anime The War Of The Rohirrim in rampa di lancio nelle sale ed ilin live action “The Hunt for Gollum” in fase di scrittura, lahollywoodiana potrebbe avere ancora molte altre frecce al suo arco. Intervistata da Empire in questi giorni, la sceneggiatrice di The Hunt for Gollum “Philippa Boyens” ha offerto un breve ma intenso aggiornamento sullo stato attuale del franchise ispirato ai romanzi di J.R.R. Tolkien.