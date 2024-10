Ilfoglio.it - Il ridicolo Csm della pallanuoto

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 16 ottobre ricorreva l’anniversario del pugno chiuso in guanto nero di Carlos e Smith alle Olimpiadi del Messico. Combattevano per una causa nobilissima e per quella sfida al potere politico degli Stati Uniti e al Comitato olimpico, che scodinzola sempre dietro a qualsiasi potente, furono radiati e puniti tutta la vita. Oggi le cose sono meno drammatiche, ma più ridicole. La Nazionale italiana diè stata squalificata per sei mesi dalla World Aquatics per le proteste contro il disastro arbitrale (eufemismo) che a Parigi scippò la finale al Settebello. Gli azzurri si erano girati di spalle durante l’inno. Ora la federazione asserisce che motivosqualifica sono gli “abusi verbali e fisici” avvenuti dopo contro gli arbitri. Ma per queste cose di solito si squalificano per due giornate i soli autori, non per sei mesi un’intera nazione.