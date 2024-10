Il racconto della storia degli 883 passa dalla prima comparsata tv nella trasmissione di Jovanotti alla nascita della prima canzone in radio, "Non me la menare" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Innanzitutto il record: Hanno ucciso l’Uomo ragno è la serie Sky Original più vista degli ultimi 8 anni, 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana dal debutto di venerdì scorso (avvenuto in simulcast). Col senno di poi, era prevedibile, con senno di ieri, meno. Sì, le canzoni degli 883 sono ancora popolarissime, cantate, citate, ma il successo di una serie è altra cosa. Eppure, toccando uno delle glorie anti-patinate del pop italiano, la storia romanzata dell’avventura musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto (in turnée teatrale sulla stessa storia della band ma dal suo punto di vista) ha evidentemente colmato una curiosità e un bisogno (per una volta non solo di genere crime). Iodonna.it - Il racconto della storia degli 883 passa dalla prima comparsata tv nella trasmissione di Jovanotti alla nascita della prima canzone in radio, "Non me la menare" Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Innanzitutto il record: Hanno ucciso l’Uomo ragno è la serie Sky Original più vistaultimi 8 anni, 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana dal debutto di venerdì scorso (avvenuto in simulcast). Col senno di poi, era prevedibile, con senno di ieri, meno. Sì, le canzoni883 sono ancora popolarissime, cantate, citate, ma il successo di una serie è altra cosa. Eppure, toccando uno delle glorie anti-patinate del pop italiano, laromanzata dell’avventura musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto (in turnée teatrale sulla stessaband ma dal suo punto di vista) ha evidentemente colmato una curiosità e un bisogno (per una volta non solo di genere crime).

