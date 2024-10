Il programma. Sestri Levante-Arezzo l’altro match serale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Serie C girone B, decima giornata: Sestri Levante-Arezzo (oggi alle 20,30) Spal-Pescara (oggi alle 20,30) Ascoli-Perugia (domani alle 15) Rimini-Pianese (domani alle 15) Gubbio-Pontedera (domenica alle 15) Torres-Ternana (domenica alle 15) Carpi-Lucchese (domenica alle 17,30) Milan Futuro-Legnago (domenica alle 17,30) Virtus Entella-Vis Pesaro (domenica alle 17,30) Pineto-Campobasso (lunedì alle 20,30) Classifica Ternana..20 Virtus Entella..20 Pescara.20* Torres.18 Arezzo16 Gubbio15 Campobasso14 Rimini..12 Pianese12 Vis Pesaro..12 Lucchese.11 Perugia10 Carpi.10 Sestri Levante9 Ascoli.8 Pineto.8 Pontedera.7 Spal..7 Milan Futuro..6* Legnago3 * una partita in meno Sport.quotidiano.net - Il programma. Sestri Levante-Arezzo l’altro match serale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Serie C girone B, decima giornata:(oggi alle 20,30) Spal-Pescara (oggi alle 20,30) Ascoli-Perugia (domani alle 15) Rimini-Pianese (domani alle 15) Gubbio-Pontedera (domenica alle 15) Torres-Ternana (domenica alle 15) Carpi-Lucchese (domenica alle 17,30) Milan Futuro-Legnago (domenica alle 17,30) Virtus Entella-Vis Pesaro (domenica alle 17,30) Pineto-Campobasso (lunedì alle 20,30) Classifica Ternana..20 Virtus Entella..20 Pescara.20* Torres.1816 Gubbio15 Campobasso14 Rimini..12 Pianese12 Vis Pesaro..12 Lucchese.11 Perugia10 Carpi.109 Ascoli.8 Pineto.8 Pontedera.7 Spal..7 Milan Futuro..6* Legnago3 * una partita in meno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sestri Levante-Arezzo oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - RISULTATI E CLASSIFICA The post Sestri Levante-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. La formazione padrona di casa è reduce da due pareggi consecutivi contro Vis Pesaro e Lucchese e adesso spera di ritrovare la vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. (Sportface.it)

VIDEO | Allagamenti e strade chiuse a Sestri Levante - Via Petronio è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Colombo e viale Dante dove si sono verificati allagamenti negli esercizi commerciali. 20. Piogge consistenti e allagamenti anche a Sestri Levante. . Intorno alle ore 17. (Genovatoday.it)

Allagamenti e strade chiuse a Sestri Levante - Intorno alle ore 17. . . Piogge consistenti e allagamenti anche a Sestri Levante. 20. Via Petronio è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Colombo e viale Dante dove si sono verificati allagamenti negli esercizi commerciali. (Genovatoday.it)