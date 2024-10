Il ministro: "Nuove verifiche su quella scuola" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Un ulteriore approfondimento anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo quindicenne e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane". A chiederlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che ieri ha contattato Donatella D’Amico, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. L’episodio è oggetto di verifiche da parte del Ministero. "La scuola deve essere, innanzitutto – commenta il ministro Valditara – una comunità umana ed educante, in cui il ruolo del docente non si limita alla trasmissione dei saperi ma si estende alla costruzione, all’interno della classe, di rapporti improntati all’ascolto, all’accoglienza, al rispetto reciproco e alla capacità di suscitare entusiasmo, serenità , e interesse tra gli studenti. Ilrestodelcarlino.it - Il ministro: "Nuove verifiche su quella scuola" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Un ulteriore approfondimento anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo quindicenne e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane". A chiederlo è ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che ieri ha contattato Donatella D’Amico, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. L’episodio è oggetto dida parte del Ministero. "Ladeve essere, innanzitutto – commenta ilValditara – una comunità umana ed educante, in cui il ruolo del docente non si limita alla trasmissione dei saperi ma si estende alla costruzione, all’interno della classe, di rapporti improntati all’ascolto, all’accoglienza, al rispetto reciproco e alla capacità di suscitare entusiasmo, serenità , e interesse tra gli studenti.

