Il logo dell’UNRWA non è a lutto dopo la morte di Sinwar

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Diversi utenti sostengono che l’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente, abbia aggiunto il nastro nero aneldei propri account social ufficiali per ladel leader di Hamas. Si tratta di un’accusa infondata. Per chi ha fretta Ilrisulta presente dall’ottobre 2023. L’UNRWA sostiene di averlo posto a seguito delladei suoi membri a Gaza. Analisi La narrazione viene accompagnata da post che condividono ilo lo screenshot dei profili di UNRWA con commenti come il seguente su Threads: Questa è la homepageagenzia Onu per i rifugiati palestinesi (unico popolo ad averne una ad hoc). Da ieri alhanno aggiunto il nastro nero in segno diper ladi. Non ho altro da aggiungere.