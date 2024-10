Ia: Reinisch (Meta): “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolake delle ragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3.2. "Forse l’attuale sistema di regole Ia: Reinisch (Meta): “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus, Vice President Public Policy per l’Europa di, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolakeragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3.2. "Forse l’attuale sistema di regole Ia:): “Uepmi” L'Identità.

