Ilrestodelcarlino.it - I Vikings cedono alla corazzata Conversano. Casalgrande Padana, non basta il ‘deca’ di Iyamu

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Stop esterno, come preventivato, per iRubiera (0). I rossoblu rimediano la sesta sconfitta in altrettante gare di Serie A Gold maschile nel recupero di(12),pugliese che si impone 41-26 e sale così in testaclassifica. Il risultato finale è bugiardo, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, chiuso sul 15 pari dopo che gli ospiti erano stati in vantaggio anche di 5 lunghezze; nella ripresa, tuttavia, a condannare gli uomini di Galluccio è il break di 11-1 tra 42’ e 52’, che segna un divario incolmabile tra le due contendenti. Nelle fila rubieresi il miglior realizzatore è De La Santa (6 centri), seguito a quota 5 da Giovanardi e Oleari.