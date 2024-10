“I giochi di ruolo possono aiutare ad essere genitori migliori”: una scrittrice spiega perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ispirandosi ai giochi di ruolo fantasy, una scrittrice americana ha recentemente proposto una nuova visione della genitorialità improntato su un approccio collaborativo, empatico e creativo, dove ogni aspetto della vita quotidiana si trasforma in una piccola avventura da vivere insieme ai propri figli. Fanpage.it - “I giochi di ruolo possono aiutare ad essere genitori migliori”: una scrittrice spiega perché Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ispirandosi aidifantasy, unaamericana ha recentemente proposto una nuova visione dellaalità improntato su un approccio collaborativo, empatico e creativo, dove ogni aspetto della vita quotidiana si trasforma in una piccola avventura da vivere insieme ai propri figli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giochi di ruolo dal vivo al Circolo Arci di Putignano - Il gioco di ruolo dal vivo (LARP: Live Action Role- Playing) è un'esperienza immersiva a metà fra il gioco e il teatro, una passione che in Italia coinvolge sempre più partecipanti. I giocatori vestono i panni di un personaggio e si muovono all'interno di uno scenario come fossero protagonisti... (Pisatoday.it)

Biblioteca comunale Giovannini : arriva la ludoteca con giochi di ruolo e giochi da tavolo - . Francesco Martini commenta: “Il nostro obbiettivo è quello di portare in biblioteca gruppi di gioco organizzato, ritrovarsi, stare insieme e divertirsi in modo sano e creativo. Nei locali è inoltre stato da poco allestito uno spazio speciale con un fondo di 70 volumi per ipovedenti con testi scritti in braille. (Lanazione.it)

Misteri - giochi di ruolo - divertimento : alla Rocca torna il Delitto al Castello - . I partecipanti hanno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire l’assassino. Sabato 5 ottobre alle ore 21 torna “Delitto al Castello”, un gioco di ruolo per calarsi nel Medioevo in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale della Rocca Sforzesca. (Ravennatoday.it)