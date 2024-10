Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie di Bolzano e Asiago, crolla Val Pusteria a Fehervar (Di venerdì 18 ottobre 2024) serata importante per quanto riguarda l’ICE Hockey League 2024-2025. Sei i match in programma con le tre squadre italiane che sono scese tutte sul ghiaccio. Val Pusteria crolla in casa di Fehervar, Bolzano vince in quel di Graz mentre Asiago domina contro i Red Bull Salisburgo. AV 19 Fehervar-VAL Pusteria 6-1: dominio dei magiari che chiudono avanti già il primo tempo sul 3-1 (per gli altoatesini a segno Akeson al 13:08), prima di allungare con un’altra rete nel secondo periodo e due nel terzo. GRAZ99ERS-Bolzano 2-3: austriaci che passano in vantaggio con Haudum dopo 1:18, ma gli altoatesini ribaltano tutto con Salinitri all’8:35, quindi 2-1 con DiGiacinto al 12:42. Harnisch pareggia i conti per i padroni di casa al minuto 27:15, ma Spornberger regala il successo ai Foxes al 49:46. Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie di Bolzano e Asiago, crolla Val Pusteria a Fehervar Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)importante per quanto riguarda l’ICE2024-2025. Sei i match in programma con le tre squadre italiane che sono scese tutte sul. Valin casa divince in quel di Graz mentredomina contro i Red Bull Salisburgo. AV 19-VAL6-1: dominio dei magiari che chiudono avanti già il primo tempo sul 3-1 (per gli altoatesini a segno Akeson al 13:08), prima di allungare con un’altra rete nel secondo periodo e due nel terzo. GRAZ99ERS-2-3: austriaci che passano in vantaggio con Haudum dopo 1:18, ma gli altoatesini ribaltano tutto con Salinitri all’8:35, quindi 2-1 con DiGiacinto al 12:42. Harnisch pareggia i conti per i padroni di casa al minuto 27:15, ma Spornberger regala il successo ai Foxes al 49:46.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hockey ghiaccio : Merano supera l’Unterland nel derby di Alps League. Sorride Vipiteno - Lo scontro interno è stato tra Merano e Unterland; una disputa risolta ai supplementari con l’importante successo della compagine veneta, passata per 3-2 dopo aver terminato il tempo regolamentare con il parziale di 2-2. . Quattro le squadre italiane impegnate quest’oggi, due delle quali in lizza in un divertentissimo derby. (Oasport.it)

Hockey ghiaccio - Gherdeina batte Bregenzerwald nell’Alps League - Gli altoatesini infatti hanno superato 4-2 il Bregenzerwald. L’Alps Hockey League 2024-2025, con la sua prima fase, torna in campo già domani sera: giovedì 17 ottobre 2024. Padroni di casa in vantaggio con il gol in avvio di McGowan e la replica del medesimo giocatore all’inizio del secondo periodo, per il 2-0. (Oasport.it)

Hockey ghiaccio : Val Pusteria si prende un bel successo nell’ICE League - La domenica sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025 ha visto il Val Pusteria esultare, al termine di una partita giocata e vinta fra le mura amiche, per 6-4 contro l’EC iDM Wärmepumpen VSV. Gara da “montagne russe”. In pista tutte e tre le italiane: lo stesso Val Pusteria (sulla pista dei magiari dell’Hydro Fehervar AV 19) e poi sia Bolzano (che sarà di scena in casa dei Moser ... (Oasport.it)