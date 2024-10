Gran Premio degli Stati Uniti, Leclerc: “Ci siamo preparati, non molliamo. Bisogna andare veloce” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Austin, 18 ottobre 2024 – A 48 ore dal Gran Premio degli Stati Uniti, le veloci monoposto della Formula Uno tornano a rombare in pista. Alla vigilia della gara di Austin, ecco le consuete conferenze stampa. Come riporta l’Ansa, Charles Leclerc ha detto: “Altri sono più forti ma noi non molleremo”. E ha proseguito: “di vincere sia sabato sia domenica, così da fare un dono a me e a tutti i tifosi”. “Le ultime gare sono state abbastanza positive, ma abbiamo visto che c’è una McLaren molto forte e lo è anche la Red Bull. Noi daremo tutto fino alla fine e spero davvero che almeno il titolo costruttori possa essere nostro. Dobbiamo puntare in alto – ha aggiunto – poi vedremo dove saremo arrivati”. “Il titolo piloti? Non credere più non accade mai con me, quindi ci credo ancora ma sicuramente quello costruttori è più fattibile, anche se entrambi sono molto difficili”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Austin, 18 ottobre 2024 – A 48 ore dal, le veloci monoposto della Formula Uno tornano a rombare in pista. Alla vigilia della gara di Austin, ecco le consuete conferenze stampa. Come riporta l’Ansa, Charlesha detto: “Altri sono più forti ma noi non molleremo”. E ha proseguito: “di vincere sia sabato sia domenica, così da fare un dono a me e a tutti i tifosi”. “Le ultime gare sono state abbastanza positive, ma abbiamo visto che c’è una McLaren molto forte e lo è anche la Red Bull. Noi daremo tutto fino alla fine e spero davvero che almeno il titolo costruttori possa essere nostro. Dobbiamo puntare in alto – ha aggiunto – poi vedremo dove saremo arrivati”. “Il titolo piloti? Non credere più non accade mai con me, quindi ci credo ancora ma sicuramente quello costruttori è più fattibile, anche se entrambi sono molto difficili”.

