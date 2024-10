Secoloditalia.it - Golpe dei giudici sui migranti, la strana premonizione della toga rossa: “Va bloccato l’accordo con l’Albania”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Correva il febbraio del 2024 quando in Parlamento approdava la “ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il GovernoRepubblica italiana e il Consiglio dei ministriRepubblica di Albania per il rafforzamentocollaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023?, non senza polemichesinistra, ovviamente.