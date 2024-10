Giorgio Montanini e la dipendenza dalla cocaina: «Il coma mi ha salvato dalla droga» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Spendevo 400 euro al giorno, ho buttato via circa mezzo milione di euro». Giorgio Montanini, noto stand-up comedian, ha rivelato un capitolo delicato della sua vita in un’intervista al podcast Tintoria, raccontando la lotta contro la tossicodipendenza che lo ha quasi portato alla morte. La carriera di Montanini, iniziata nei piccoli club, lo ha portato a palcoscenici di grande prestigio, con sold-out in teatri e apparizioni in produzioni cinematografiche internazionali. Ma proprio quando sembrava raggiungere l’apice del successo, è caduto nel vortice della droga. «La mia dipendenza è nata in circostanze attenuanti, anche se non giustificanti», ha riflettuto parlando del dolore vissuto a causa dalla perdita di figure significative nella sua vita. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Spendevo 400 euro al giorno, ho buttato via circa mezzo milione di euro»., noto stand-up comedian, ha rivelato un capitolo delicato della sua vita in un’intervista al podcast Tintoria, raccontando la lotta contro la tossicoche lo ha quasi portato alla morte. La carriera di, iniziata nei piccoli club, lo ha portato a palcoscenici di grande prestigio, con sold-out in teatri e apparizioni in produzioni cinematografiche internazionali. Ma proprio quando sembrava raggiungere l’apice del successo, è caduto nel vortice della. «La miaè nata in circostanze attenuanti, anche se non giustificanti», ha riflettuto parlando del dolore vissuto a causaperdita di figure significative nella sua vita.

Giorgio Montanini : “Per la droga ho buttato mezzo milione - andare in coma è stata una fortuna” - L'attore e comico si racconta al podcast Tintoria, ripercorrendo i suoi ultimi anni difficili, tra una pesante dipendenza da droghe al coma: "È stata una fortuna, mi ha permesso di disintossicarmi".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi è Giorgio Montanini - l’attore rinato dopo un coma e la dipendenza dalla droga - Su 100 pazienti, 99 non si risvegliano. La mia famiglia era fantastica e ho colmato un vuoto. Presente in molte fiction di successo e in spettacoli comici, ha raccontato la sua terribile esperienza con la droga nel podcast Tintoria, parlando di quando è andato in coma in seguito a un’overdose. A un certo punto sono collassato e questo mi ha permesso di disintossicarmi, purificarmi, rinascere e ... (Cultweb.it)

“Ho perso mio padre - mia madre - mio fratello e il mio migliore amico suicida in 4 anni. Così ho iniziato a drogarmi ma oggi - dopo il come - sono rinato” : parla Giorgio Montanini - Mi facevo di cocaina e io stavo bene nonostante a casa mia erano morti tutti. Passa, invece, la cultura errata del drogarsi come bello e maledetto. Il vero cervello è il cuore. Ho sempre creduto nell’importanza della forza mentale ed emotiva. Ho perso mio padre, mia madre, mio fratello e il mio migliore amico suicida in 4 anni. (Ilfattoquotidiano.it)