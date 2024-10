Giorgia, Imagine Dragons e Nina Zilli tra i nuovi singoli del 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra i nuovi singoli che da oggi 18 ottobre sono disponibili nell’airplay nostrano e sulle piattaforme troviamo Niente Di Male di Giorgia, l’inedita collaborazione tra Imagine Dragons ed Ernia con Take Me To The Beach. Giorgia – Niente Di Male: L’artista romana che sta vivendo una nuova avventura nella quale per la prima volta si cimenta con la conduzione di X Factor ottenendo grandi consensi, negli ultimi giorni era apparsa sui social con il figlio Samuel anticipando la release del nuovo singolo. Niente Di Male è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è niente di male“. Metropolitanmagazine.it - Giorgia, Imagine Dragons e Nina Zilli tra i nuovi singoli del 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra iche da oggi 18sono disponibili nell’airplay nostrano e sulle piattaforme troviamo Niente Di Male di, l’inedita collaborazione traed Ernia con Take Me To The Beach.– Niente Di Male: L’artista romana che sta vivendo una nuova avventura nella quale per la prima volta si cimenta con la conduzione di X Factor ottenendo grandi consensi, negli ultimi giorni era apparsa sui social con il figlio Samuel anticipando la release del nuovo singolo. Niente Di Male è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è niente di male“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Povertà assoluta in Italia, sono i bambini e le bambine (ancora) a pagarne le conseguenze più alte - Gli ultimi dati Istat mostrano che sono 1,29 milioni i minori in povertà assoluta (il 13,8% del totale) è il valore più alto dal 2014. Le richieste di Save The Children al governo ... (vanityfair.it)

Migranti, partita la prima nave che li porta nei centri allestiti in Albania - In base al protocollo firmato da Giorgia Meloni, i richiedenti asilo trasferiti in Albania otterranno un riscontro entro quattro settimane: se sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienz ... (vanityfair.it)

An interview with Giorgio Armani: «I open up my heart to you» - The Italian designer talks about fashion, his parents - and the loves of his life.«When Sergio Galeotti died, a part of me died with him» ... (corriere.it)