Furto in tabaccheria, ladro arrestato e condannato (Di venerdì 18 ottobre 2024) SASSOFERRATO - Ruba in tabaccheria intascandosi 240 euro ma poco dopo i carabinieri lo prendono. arrestato e condannato il ladro. Ieri la sentenza per un 37enne finito in manette il 3 agosto scorso. Il giudice Matteo Di Battista ha inflitto una pena di otto mesi e 200 euro di multa. L’imputato Anconatoday.it - Furto in tabaccheria, ladro arrestato e condannato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SASSOFERRATO - Ruba inintascandosi 240 euro ma poco dopo i carabinieri lo prendono.il. Ieri la sentenza per un 37enne finito in manette il 3 agosto scorso. Il giudice Matteo Di Battista ha inflitto una pena di otto mesi e 200 euro di multa. L’imputato

