Fiumicino tutto pronto per la Festa di Corte

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – L’11^ edizione della “di” si svolgerà Domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, presso ladi Villa Guglielmi. Un’iniziativa patrocinata dal Comune died organizzata dalla Pro Loco che animerà laed alcune sale della Villa con i personaggi storici che si sono susseguiti in quei luoghi nel corso della storia. Per l’occasione saranno aperte le sale espositive ad una mostra fotografica del Borgo Valadier, in occasione del suo bicentenario. In programma anche il tradizionale “Gran ballo dell’800”, a cura della “Compagnia nazionale di Danza Storica”. Per i più piccoli verrà allestita una ludoteca itinerante con giochi realizzati in materiali ecologici. Tra le iniziative anche la presentazione di un cortometraggio, in bianco e nero, sulla progettazione e costruzione del Borgo Valadier, realizzato dalla Pro Loco di