Firenze, al teatro Puccini in scena 'Grazie Sergio!' in omaggio a Staino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - A un anno dalla scomparsa del grande disegnatore satirico Sergio Staino, il teatro Puccini il 21 ottobre alle ore 21 ospiterà 'Grazie Sergio!' una serata dove molti amici si uniranno insieme per ricordarlo in allegria e musica. Parteciperanno Altan, Ernesto Bassignano, Claudio Bisio, Stefano Cocco Cantini, Maria Cassi, Gianni Coscia, Lella Costa, Ellekappa, Massimo Germini, Paolo Hendel, Alessio Lega, Daniela Morozzi, Angelo Pelini, David Riondino, Sergio Sacchi, Andrea Satta, Fulvia Serra, Michele Serra, Michele Staino, Paola Turci, Roberto Vecchioni e altri. Il ricavato della serata andrà all'associazione culturale Bobo e Dintorni, che si occupa della creazione di uno spazio virtuale gratuito e accessibile a tutti per entrare nel mondo di Bobo e navigare tra le sue storie, vignette, strisce, illustrazioni, libri e mostre.

Firenze - Angelina Mango in concerto al Teatro Cartiere Carrara - Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo con la noia - triplo disco di platino - Angelina Mango ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Il 2024 è stato l’anno d’oro di Angelina Mango, che conta 11 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 841 milioni di stream audio e video. (Lanazione.it)

Firenze - al via la stagione di prosa del Teatro Cantiere Florida - Non solo: si conferma l’attenzione a giovani spettatori e spettatrici con le due sezioni dedicate: il “Il Florida dei piccoli”, rassegna per la domenica pomeriggio, e le matinée per le scuole “Le Chiavi della città”. Fino al 5 aprile sono 9 gli spettacoli in programma. Firenze, 17 ottobre 2024 – Sarà affidata a Sotterraneo, l’iconica formazione vincitrice di tre premi Ubu – massimo riconoscimento ... (Lanazione.it)

Firenze - al teatro del Maggio risuonano le quattro sinfonie di Johannes Brahms - Firenze, 15 ottobre 2024 – Dopo il concerto dedicato all’esecuzione di Ein deutsches Requiem di Johannes Brahms nella Sala Mehta lo scorso 10 ottobre, gremita in ogni ordine di posto, altri due appuntamenti sinfonici, il 17 e poi il 26 ottobre, con la proposta delle quattro sinfone sono dedicati al grande compositore tedesco dal maestro Daniele Gatti alla testa dell’Orchestra del Maggio. (Lanazione.it)