Festival delle Regioni a Bari, scattano divieti e limitazioni al traffico fino al 22 ottobre. Deviazioni per i bus (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Bari, Amtab e Polizia Locale, in occasione del Festival delle Regioni in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre prossimi, e che vedrà l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (domenica 20), nonchè di ministri e governatori, hanno disposto una serie di limitazioni al Baritoday.it - Festival delle Regioni a Bari, scattano divieti e limitazioni al traffico fino al 22 ottobre. Deviazioni per i bus Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di, Amtab e Polizia Locale, in occasione delin programma adal 19 al 22prossimi, e che vedrà l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (domenica 20), nonchè di ministri e governatori, hanno disposto una serie dial

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ospiti - sport e salute - Intelligenza artificiale e Mercatino del Gusto : a Bari il Festival delle Regioni e delle Province autonome - Showcase con special guest Renzo Rubino e la Sbanda, area Degustazioni, Mercatino del Gusto, area dedicata a Sport e Salute e area Intelligenza Artificiale. Un fitto programma di iniziative rivolte al grande pubblico, tra informazione e intrattenimento, è previsto nel Villaggio delle Regioni e... (Baritoday.it)

Il Festival delle Regioni a Bari : verso l'assenza della premier Meloni. Slitta anche firma del Patto per la Coesione con la Puglia - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte di persona al Festival 'L'Italia delle Regioni' in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre. La manifestazione vedrà in città convegni e incontri, tra teatro Piccinni e altre location, ai... (Baritoday.it)

Il Loop Festival torna a Bari. Il Videoclip Musicale 'Fra Autorialità E Marketing' - Il Loop Festival torna venerdì 4 ottobre (ore 9.50, Aula C – 2° piano, Palazzo Ateneo di Uniba, ingresso gratuito) per un appuntamento speciale in collaborazione con il DAMS dell'Università Di Bari Aldo Moro, un'anticipazione della nona edizione della manifestazione crossmediale che racconta il... (Baritoday.it)