Sport.quotidiano.net - Eurolega, disastro Olimpia. Domina e si addormenta. Milano perde in volata

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Quello che è successo al Forum è qualcosa di incredibile.la partita con lo Zalgiris per i primi 25 minuti, tocca addirittura il +27, poi spegne la luce e subisce la rimonta peggiore della storiando per 82-85 in. Sembrava una partita sul velluto, di altissimo livello, con l’attacco in ritmo e una difesa quasi perfetta da 37 punti subiti in 26’. Poi succede l’impensabile, 49 punti subiti in 14 minuti, un attacco che sbaglia troppi tiri pensando che la rimonta degli avversari sia impossibile e il patatrac che diventa realtà (16-37 nell’ultimo quarto). "Gli ultimi quindici minuti sono stati orribili, hanno meritato di vincere", il commento di Ettore Messina a fine partita. Non basta un Nikola Mirotic da “doppia doppia“ con 17 punti e 11 rimbalzi.