Sport.quotidiano.net - Emozioni, gol e partite memorabili. Al ‘Franchi’ poche le gioie amaranto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non può che evocare bei ricordi di anni spesso gloriosi la sfida con il Livorno per il Siena. Una sfida che manca da sei anni ma che resta uno dei derby toscani per eccellenza. Sono ben 29 infatti i precedenti in campionato contando solo quelli dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Robur e Livorno che si sono incontrate in tutte le categorie professionistiche, ovvero dalla A alla C2 passando per la serie B, la C1 e la C unica. Il bilancio è favorevole ai bianconeri: undici sono le vittorie dei padroni di casa, tre quelle deglie quindici i pareggi. Il Siena è in vantaggio anche nei gol realizzati: 29 contro 15. Il risultato che è uscito più volte è stato lo 0-0 che si è verificato dieci volte segue l’1-0 con sei volte. Il primo incontro tra le due compagini a Siena risale al 9 febbraio 1936 (serie B), e terminò 0-0.