Emma Bonino ricoverata in ospedale in terapia intensiva

Emma Bonino è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Bosco, dopo aver accusato ieri pomeriggio - 17 ottobre - difficoltà respiratorie. La leader di Più Europa, riferiscono fonti di partito, "sta rispondendo bene alle terapie ed

