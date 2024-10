Gaeta.it - Emergenza maltempo in Toscana: allagamenti devastanti per l’orticoltura nella Val di Cornia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I drammatici eventi atmosferici che hanno colpito la provincia di Livorno hanno portato a una situazione diperVal di. Con duemila ettari di coltivazioni gravemente allagati, il settore agricolo è in crisi. Coldirettiha reso noto che le abbondanti piogge e l’esondazione del fiumehanno messo in ginocchio le aziende agricole locali, destando preoccupazione per il futuro dell’industria ortofrutticola della regione. I danni alle coltivazioniVal diL’intensità delle precipitazioni degli ultimi giorni ha superato ogni aspettativa, causando un impatto devastante sui terreni destinati all’agricoltura. Secondo le stime fornite da Coldiretti, le aree più colpite registrano quasi 175 mm di pioggia in 24 ore, con Campiglia Marittima al centro del fenomeno.