Dune | Prophecy il nuovo trailer svela la data di uscita e anticipa le origini delle Bene Gesserit

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo una lunga attesa,, la serie prequel del celebre film, è pronta a sbarcare in streaming. La prima puntata andrà in onda domenica 17 novembre 2024 su HBO e sulla piattaforma Max. Laè statata neldella serie, pubblicato un paio di ore fa dal sito streaming Max su Youtube. La serie, diretta da Anna Foerster, è composta da una prima stagione di 6 episodi, ciascuno della durata di circa 55 minuti. In Italia la vedremo, invece, su Sky e Now, probabilmente in concomitanza con l’America. La prima stagione, che trae spunto dal romanzo Sisterhood ofdi Brian Herbert e Kevin J. Anderson, si colloca in un contesto storico che risale a 10.000 anni primavicende avvenute nei filmdi Denis Villeneuve.