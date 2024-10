‘Cremonini live25’, sold out per Napoli e Messina e per prima la data di Milano (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'artista, 'proprio oggi, 25 anni fa, '50 special' arrivava al primo posto della classifica' Cesare Cremonini si conferma il protagonista degli stadi per il 2025: dopo una partenza con oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite del suo tour 'Cremonini live25' , e dopo i due sold out a Bologna, oggi annuncia Sbircialanotizia.it - ‘Cremonini live25’, sold out per Napoli e Messina e per prima la data di Milano Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'artista, 'proprio oggi, 25 anni fa, '50 special' arrivava al primo posto della classifica' Cesare Cremonini si conferma il protagonista degli stadi per il 2025: dopo una partenza con oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite del suo tour 'Cremonini live25' , e dopo i dueout a Bologna, oggi annuncia

‘Cremonini live25’ - sold out per Napoli e Messina e per prima la data di Milano - (Adnkronos) – Cesare Cremonini si conferma il protagonista degli stadi per il 2025: dopo una partenza con oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite del suo tour ‘Cremonini live25’ , e dopo i due sold out a Bologna, oggi annuncia il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano con oltre 415. (Dailyshowmagazine.com)