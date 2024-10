Cos’è lo strano volto umano avvistato su Marte dal rover Perseverance della NASA (Di venerdì 18 ottobre 2024) Apparso nelle foto scattate dal rover Perseverance della NASA durante l’esplorazione del versante occidentale del cratere Jezeo, ha l’aspetto di un volto mummificato: non si tratta però della testa di un temerario ominide sbarcato sul pianeta Rosso né di quella di un marziano dalle sembianze umane, ma di un’insolita formazione rocciosa. Fanpage.it - Cos’è lo strano volto umano avvistato su Marte dal rover Perseverance della NASA Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Apparso nelle foto scattate daldurante l’esplorazione del versante occidentale del cratere Jezeo, ha l’aspetto di unmummificato: non si tratta peròtesta di un temerario ominide sbarcato sul pianeta Rosso né di quella di un marziano dalle sembianze umane, ma di un’insolita formazione rocciosa.

