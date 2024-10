.com - Cosa sapere sull’energia rinnovabile in Italia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Entro il 2030, l’UE deve ridurre le emissioni del 55% e aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico, arrivando all’obiettivo del 42,5%, per raggiungere la transizione verso l’energia pulita il più rapidamente possibile. In quest’ottica, va da sé l’importanza che le energie rinnovabili hanno assunto negli ultimi anni in ogni Paese del mondo,compresa. Prima di focalizzarci sulla situazionena, però, è bene fare un passo indietro e capire davverosignifica questo termine. Le energie rinnovabili sono fonti energetiche spontaneamente presenti e rigenerabili in natura e quindi non soggette a esaurimento. Sono pulite, sostenibili e rispettose dell’ambiente e rappresentano un’ottima alternativa ai combustibili fossili, considerati ormai inquinanti, dannosi e soprattutto esauribili.