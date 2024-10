Gaeta.it - Controlli straordinari a Pellezzano: Carabinieri intensificano la lotta ai reati contro il patrimonio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, in provincia di Salerno, le forze dell’ordine hanno recentemente avviato un’operazione dilloo, dedicata in particolare alla prevenzione deiil, tra cui furti in abitazione e nei negozi. L’iniziativa, realizzata daidella Compagnia di Mercato San Severino, ha avuto luogo nell’arco di tre giorni e ha coinvolto numerosi militari delle stazioni locali, oltre all’aliquota Radiomobile e quella Operativa del Norm. L’operazione dillo e i risultati ottenuti L’operazione ha visto il monitoraggio di diverse aree e l’attuazione dicapillari. Durante questi tre giorni, sono stati ispezionati 113 veicoli e identificate 163 persone, un’azione che ha avuto come obiettivo primario quello di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione di atti criminosi nel territorio.