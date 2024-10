Conte racconta cosa succede a Napoli “quando mi scoprono sotto cappello e occhiali”: dice una parola (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio Conte spiega cosa succede a Napoli quando i tifosi lo riconoscono per strada "sotto cappello e occhiali". Gli chiedono lo Scudetto, allora anche lui pronuncia una sola parola: "Pazienza". Fanpage.it - Conte racconta cosa succede a Napoli “quando mi scoprono sotto cappello e occhiali”: dice una parola Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antoniospiegaquando i tifosi lo riconoscono per strada "e occhiali". Gli chiedono lo Scudetto, allora anche lui pronuncia una sola: "Pazienza".

Conte : "Ecco cosa rispondo a chi mi ferma per strada e mi chiede dello scudetto" - C'è un lavoro da fare per una squadra in fase di ricostruzione e che ha iniziato un percorso nuovo. . "A che punto siamo? Dopo soli tre mesi, siamo sempre con il cartello 'lavori in corso'. Sappiamo che non saranno rose e fiori, ma nei. . C'è soddisfazione, però, perchè stiamo lavorando tanto e bene. (Napolitoday.it)

Conte : «Classifica corta. Milan - Inter e Atalanta? Sciocca una cosa» - Conte non vuole guardare già all’Inter: step by step STEP BY STEP – Poi Conte non vuole ragionare oltre l’Empoli, nonostante gli azzurri nel prossimo filotto di partite incontreranno anche Milan, Atalanta e Inter: «Chi mi conosce sa benissimo che io non guardo mai oltre la prima partita e cerco di trasferirlo ai giocatori. (Inter-news.it)