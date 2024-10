Davidemaggio.it - Classifica FIMI dall’11 al 17 ottobre 2024: Night Skinny domina

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 11 a giovedì 17ha un solo ‘tore’: il produttore discografico Night, subito alla #1 degli album con Containers. Un successo che si ripercuote anche nei singoli, dove però prevale – per la terza volta di seguito – Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli. Ecco gli aggiornamenti.– I singoli La Top20 dei singoli, capeggiata da Per due come noi, è fortemente influenzata dal nuovo album di Night: il produttore discografico è alla #2 con Entro nel posto, alla #3 con Trema, alla #4 con Solo Dio sa, alla #6 con Nella trap, alla #9 con Tessera sanitaria, alla #14 con Cntnrs, alla #15 con Divido cose, alla #17 con Numero 5, alla #18 con Good girl e alla #20 con Rito breve.