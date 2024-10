Cina: professionisti stranieri di media condividono impressioni su Kashgar (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – I professionisti dei media presenti alla sesta edizione del World media Summit hanno visitato Kashgar, nello Xinjiang cinese, e hanno condiviso le loro riflessioni sulla reale vita nella regione. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: professionisti stranieri di media condividono impressioni su Kashgar Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Ideipresenti alla sesta edizione del WorldSummit hanno visitato, nello Xinjiang cinese, e hanno condiviso le loro riflessioni sulla reale vita nella regione. Agenzia Xinhua

Cina : lo Xinjiang agli occhi dei professionisti globali dei media (2) - Urumqi, 17 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit ha preso il via lunedi’ a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang. I partecipanti al vertice stanno visitando vari luoghi della regione durante il periodo dell’evento. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : lo Xinjiang agli occhi dei professionisti globali dei media (3) - Urumqi, 17 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit ha preso il via lunedi’ a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang. I partecipanti al vertice stanno visitando vari luoghi della regione durante il periodo dell’evento. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato - commosso - con un post sui social media - Non trovo il modo per ringraziarvi di come mi avete fatto sentire. Un calvario che necessitava una fine, come ha spiegato lui stesso. Credo che sia il momento giusto per mettere un punto finale a una carriera molto più lunga ed eccitante di quanto avrei mai immaginato”, ha detto. 14 Roland Garros conquistati (record assoluto, la prima volta nel 2005, l’ultima nel 2022), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 ... (Iodonna.it)