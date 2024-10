Carenza di psicologi infantili e servizi in ritardo. Appello dei sindaci alla Asl (Di venerdì 18 ottobre 2024) NARDO’ - Il distretto socio-sanitario di Nardò è carente di psicologi e psicoterapeuti per l’infanzia. Ciò si ripercuote sul servizio in favore delle famiglie e i sindaci dell’Ambito sociale di Nardò hanno deciso di scrivere alla direzione della Asl di Lecce per chiedere un intervento tempestivo Lecceprima.it - Carenza di psicologi infantili e servizi in ritardo. Appello dei sindaci alla Asl Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) NARDO’ - Il distretto socio-sanitario di Nardò è carente die psicoterapeuti per l’infanzia. Ciò si ripercuote sulo in favore delle famiglie e idell’Ambito sociale di Nardò hanno deciso di scriveredirezione della Asl di Lecce per chiedere un intervento tempestivo

Carenza di psicologi infantili e servizi in ritardo. Appello dei sindaci alla Asl - I primi cittadini dell’Ambito sociale di Nardò hanno deciso di scrivere alla direzione sanitaria di Lecce per chiedere un intervento tempestivo e risolutore. Famiglie in difficoltà per l’assistenza ai ... (lecceprima.it)

