Campanello d’allarme sulle persone | Non c’è più un’anima ribelle | solo un’accettazione passiva

"Con questa edizione del Moby Dick Festival abbiamo voluto lanciare un Campanello d'allarme, sia a livello di temi, sia per stimolare la partecipazione delle persone. Non vediamo, in questo particolare periodo storico, un'anima ribelle della società che possa contrastare quello che succede nel mondo. C'è un'accettazione piuttosto passiva dello stato delle cose". Paolo Martini, che insieme ad Elisa Sommaruga organizza il Moby Dick Festival di Terranuova, al via domani pomeriggio a Terranuova, racconta le basi su cui si poggia la manifestazione di quest'anno. "Quando abbiamo iniziato questa avventura, sette anni fa, eravamo in presenza di un contesto molto diverso rispetto a quello attuale. Oggi la situazione è molto più complessa", ha spiegato. "What you gonna do when the world's on fire? Cosa fare quando il mondo è in fiamme?". E' questo lo slogan dell'edizione di quest'anno.

