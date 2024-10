Calciomercato Milan, la Juventus fa sul serio per Jonathan David. La situazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Calciomercato Milan, la Juventus punta forte su Jonathan David: derby di mercato contro l’Inter e la posizione dei rossoneri Nonostante manchi ancora molto all’avvio del prossimo Calciomercato di gennaio, i grandi club di serie A stanno già cominciando a muoversi per rinforzarsi. La zona d’attacco è quella più calda, molte squadre cercano il bomber che posso dare maggiore prolificità in avanti. Tra queste c’è la Juventus, che ora inizia a fare sul serio per Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille, lo scorso anno allenato da Paulo Fonseca. Sul centravanti, anche l’Inter si spinge da diverso tempo, mentre il Milan aveva da poco iniziato dei sondaggi. La Vecchia Signora però sembra avere un passo in più. Infatti gli agenti del canadese avrebbero già avuto contatti con gli uomini bianconeri in relazione a ingaggio, commissioni e contratto. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Juventus fa sul serio per Jonathan David. La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), lapunta forte su: derby di mercato contro l’Inter e la posizione dei rossoneri Nonostante manchi ancora molto all’avvio del prossimodi gennaio, i grandi club di serie A stanno già cominciando a muoversi per rinforzarsi. La zona d’attacco è quella più calda, molte squadre cercano il bomber che posso dare maggiore prolificità in avanti. Tra queste c’è la, che ora inizia a fare sulper, attaccante canadese in forza al Lille, lo scorso anno allenato da Paulo Fonseca. Sul centravanti, anche l’Inter si spinge da diverso tempo, mentre ilaveva da poco iniziato dei sondaggi. La Vecchia Signora però sembra avere un passo in più. Infatti gli agenti del canadese avrebbero già avuto contatti con gli uomini bianconeri in relazione a ingaggio, commissioni e contratto.

Calciomercato - il Milan fissa il prezzo per la cessione di Davide Calabria. La cifra - Il Milan ha posto la seguente cifra come richiesta economica per il cartellino di Davide Calabria. Il terzino destro potrebbe concludere la sua esperienza in rossonera già nella prossima sessione di calciomercato, ovvero quella in programma a gennaio 2025. La cifra LEGGI ANCHE Verso Milan-Udinese, Kosta Runjaic senza un titolarissimo.

Calciomercato Milan - può arrivare un difensore dalla Serie B? Il nome - Motivo per cui si potrebbe complicare e non poco la corsa della dirigenza rossonera a Nicolò Bertola. Una decisione che potrebbe allontanare il Milan dal difensore centrale vista la politica contro gli esborsi di denaro eccessivi adottata dalla società. La dirigenza rossonera ha individuato nel difensore centrale classe 2003 dello Spezia il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato

Calciomercato Milan - Giorgio Furlani perde anche Patrick Dorgu. Il motivo - Il rinnovo di contratto con il Lecce non chiude completamente la porta – perché nel calciomercato mai dire mai – però sicuramente alza la valutazione del giocatore (che ha collezionato 6 presenze in campionato e ha messo a segno anche un goal), che già si stimava intorno ai 20 milioni di euro.