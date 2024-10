Isaechia.it - Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo la rottura con Raffaella Scuotto: “Non posso accettare diffamazioni gratuite”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha rotto ilin seguito al comunicato social diche ha dichiarato la. Ecco cosa ha scritto: Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa situazione spiacevole. Purtroppo la distanza da la percezione delle cose ahime completamente diverse dalla realtà . Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate. Ma per far valere la mia persona in quanto uomo. Nonqueste, sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani. Spero che con il tempo possa darmi ragione e che l’amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me ein questo momento così delicato.