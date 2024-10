Lanazione.it - Biblioteche, spazio ai piccoli. Un weekend tutto da leggere per Un autunno da sfogliare

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sempre tante le iniziative del sabato per famiglie e bambini nellecomunali con la rassegna Unda. "Leggiamo insieme di" è il titolo del ciclo di incontri gratuiti perdai 4 ai 10 anni che fa tappa ogni sabato mattina nelleOvest, Nord e di Casale. Domani alle 10.30 in tutte e tre lepotranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi dedicati al fascino dell’ascolto e della creatività. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per tutti gli incontri (info pagina Fb o sito della Lazzerini). Sempre domani dalle 14 alle 19 alla Nord arriva Bibliogame: per adulti, ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su, un pomeriggio di appassionanti giochi in scatola per ogni gusto con Ludissea 42.