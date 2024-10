Basket Divisione regionale Dr2. Pontremolese opaca. Debutto senza punti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Debutto amaro per la Polisportiva Pontremolese nel campionato toscano di pallacanestro – Divisione regionale DR2 –. Il quintetto lunigianese, all’esordio in campionato e di fronte al pubblico amico è stato sconfitto per 62-68 dal Versilia. Una sconfitta causata da un approccio alla partita sbagliato che ha comportato il pesante parziale, dopo i primi dieci minuti, di 9 a 22, divario dovuto da parte dei giocatori di casa apparsi ancora lontani da una forma accettabile. Il resto della partita è proseguito con un certo equilibro ed un incessante rincorrere dei pontremolesi che hanno spostato il baricentro dell’incontro a proprio favore, come evinto dai successivi punteggi parziali e, nel secondo quarto, Bardi e Ulivi hanno tenuto a galla la squadra riducendo il divario fino a portarlo sotto la doppia cifra. Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale Dr2. Pontremolese opaca. Debutto senza punti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)amaro per la Polisportivanel campionato toscano di pallacanestro –DR2 –. Il quintetto lunigianese, all’esordio in campionato e di fronte al pubblico amico è stato sconfitto per 62-68 dal Versilia. Una sconfitta causata da un approccio alla partita sbagliato che ha comportato il pesante parziale, dopo i primi dieci minuti, di 9 a 22, divario dovuto da parte dei giocatori di casa apparsi ancora lontani da una forma accettabile. Il resto della partita è proseguito con un certo equilibro ed un incessante rincorrere dei pontremolesi che hanno spostato il baricentro dell’incontro a proprio favore, come evinto dai successivi punteggi parziali e, nel secondo quarto, Bardi e Ulivi hanno tenuto a galla la squadra riducendo il divario fino a portarlo sotto la doppia cifra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - all’esordio in casa GMV e CUS Pisa in Divisione Regionale 2 - La prova corale dei biancocelesti, tutti a punti, avrà una verifica importante, sabato sul campo della forte BCL Lab Lucca, intenzionata a far dimenticare la sconfitta nella gara inaugurale, sul campo della quotata Valdera. GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, superando un momento di crisi iniziale, lottando punto a punto fino al terzo ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - buona la prima a Livorno per il GMV - in Divisione Regionale 2 - Polisportiva Chimenti Livorno-GMV 54-67 Progressivo: 19-14, 35-32, 45-47 GMV: Davini 18, Bini 8, Spagnoli, Ferretti, Botto 2, Leoncini 6, Balestrieri 12, Franceschi 1, Mendoza, Badalassi 13, Gorini, Woszczyk 7. Pisa, 15 ottobre 2024 – Esordio convincente per il GMV, nel posticipo della prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, sul campo della Polisportiva ... (Sport.quotidiano.net)

Pallacanestro Divisione regionale 1. Basketreggio travolto a Modena. Non fa meglio Reggiolo a Parma - Le due reggiane rimangono ferme al palo anche dopo la seconda giornata, rimediando altrettanti kappao nelle rispettive trasferte: il team cittadino torna da Modena (4) con un netto 84-61 sulle spalle, nonostante i 12 punti di Infante e gli 11 di Lasagni. . Non va meglio a Reggiolo, impegnata a Parma col Magik (4): è il 24-15 del secondo quarto a spianare la strada ai ducali, dopo che i primi 10’ ... (Sport.quotidiano.net)