Sport.quotidiano.net - Atalanta, Stephen Pagliuca starebbe valutando di acquisire anche il Red Star Parigi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo, 18 ottobre 2024 – Una Dea e una Stella Rossa per? Due club in due diversi campionati europei che potrebbero collaborare tra di loro? E’ il progetto su cuilavorando il finanziere newyorkese, co owner del club nerazzurro, già proprietariodei Boston Celtics campioni in carica nella NBA, pertramite il suo fondo di investimenti Capital Bain lo storico club transalpino della Red, attualmente la terza squadra della capitale dopo il Paris St Germain, campione transalpino, e il Paris FC, militante in Ligue 2, posseduti da proprietà del Qatar e del Bahrein.