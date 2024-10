Arsenal Arteta | La FA non mi ha contattato per il ruolo di ct inglese

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “No, non ho parlato con la FA, lo assicuro. Non sono uno di quei dieci. Allenare una nazionale? Non ci ho pensato ora, con tutte le responsabilità e le cose che abbiamo a cui pensare qui all’. Al momento, non ci sto pensando”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Mikel, parlando della chiamata di Thomas Tuchel alla guida della nazionale dell’Inghilterra, fatto che ha suscitato proteste da parte dei tifosi per via della nazionalità tedesca del nuovo ct: “Capisco le opinioni e i sentimenti, ma è responsabilità della FA decidere se il primo filtro per la selezione debba essere solo allenatori inglesi o se debba essere aperto a qualsiasi allenatore da qualsiasi paese. Capisco che possa essere triste per alcuni non avere un allenatore. D’altro canto, molti stranieri vogliono allenare l’Inghilterra.