Gaeta.it - Arrestato un uomo a Napoli per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza e vandalismo ha avuto luogo questa mattina a, dove la Polizia di Stato haun 44enne di origine bulgara, pregiudicato e noto alle forze dell’ordine. L’è stato accusato di lesioni personali,aggravato di beni pubblici. Le circostanze dell’accaduto rivelano un contesto complesso, segnato da comportamenti impulsivi e aggressivi che hanno attivato l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’incidente in via dei Greci L’intervento della polizia è avvenuto in via dei Greci, dove gli agenti del III Nucleo Ordineerano impegnati in un servizio di vigilanza. Durante la loro pattuglia, hanno avvistato il sospetto mentre prelevava sanpietrini da una borsa, per poi scagliarli contro i parabrezza di diverse auto parcheggiate.